Pronostico Monza-Genoa, brianzoli a caccia dei primi gol. E Dany Mota...

Il programma serale del sabato di Serie A prevede Monza-Genoa . Un match che lo scorso anno i brianzoli vinsero sia all'andata in casa (1-0) che al ritorno a Marassi , quando Dany Mota (decisivo anche all'U-Power Stadium) segnò con una rovesciata spettacolare quello che sarebbe stato premiato dalla Serie A come il " gol dell'anno ".

Pronostico Multigol, quanto paga un gol di Dany Mota

Questo è ciò che dicono gli ultimi due precedenti. Il presente, invece, mette a nudo i primi problemi realizzativi del Monza, a secco sia in Coppa Italia col Sudtirol che in campionato contro l'Empoli: un doppio 0-0.

Il Genoa ha iniziato meglio la stagione, battendo 1-0 la Reggiana in Coppa Italia e pareggiando 2-2 con l'Inter campione d'Italia. In entrambi i match è stato protagonista Messias, che si è preso la squadra sulle spalle in un momento complicato per via delle partenze di Retegui e Gudmundsson.

Gilardino sa che a Monza ci sarà da lottare per fare risultato, per i bookmaker sono di poco favoriti i padroni di casa. Il segno 1 è offerto a 2.60 da Cplay che propone il 2 a 2.95. Vittoria del Monza a 2.55 su Snai e Bet365, il 2 del Genoa si gioca a 2.90 su Eurobet, Lottomatica e GoldBet.

Il match potrebbe regalare due o tre reti totali al 90'. Il Multigol 2-3 vale 1.98 per Cplay, 2.03 per Planetwin e 1.93 per Sisal.

Terzo gol di fila al Genoa per Dany Mota? L'attaccante si gioca marcatore su Cplay e Sisal a 4.50, a 4.25 invece su Planetwin.