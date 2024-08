Pronostico Inter-Lecce, i precedenti suggeriscono un esito

Dal nerazzurro Atalanta al nerazzurro Inter . Avvio di stagione non semplice per il Lecce di Luca Gotti , che dopo il poker rimediato dalla Dea deve fare i conti con un' Inter che schiuma rabbia dopo la vittoria sfumata al 95' contro il Genoa .

Inter vincente con almeno due gol di scarto? Le quote. E Bisseck...

Il Lecce ha sofferto per superare il Mantova in Coppa Italia (gol decisivo di Krstovic all'86') e i quattro schiaffi presi dall'Atalanta non aiutano certo a lavorare con serenità. L'Inter aspetta i gol di Lautaro ma ha trovato subito quelli - davvero belli - di Thuram (doppietta a Genova).

Il divario tra le due squadre è piuttosto netto, senza dimenticare che l'Inter ha lasciato a zero il Lecce negli ultimi tre precedenti, vincendo oltretutto con almeno due gol di scarto. L'1 handicap (-1) si gioca a 1.61 su Cplay, a 1.60 su GoldBet e Lottomatica.

Dopo aver causato il rigore che ha portato al 2-2 del Genoa Bisseck è chiamato al riscatto. Il difensore lo scorso anno sbloccò Inter-Lecce, la quota prevista per un suo gol oscilla tra 5.50 e 7.50.

Nicolò Barella siglò la rete del 2-0 al Meazza contro i salentini, il centrocampista che figura nel tabellino marcatori è un'ipotesi offerta a 4.50.