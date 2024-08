Pronostico Villarreal-Celta, fuochi d'artificio? Le quote dicono...

In Liga la terza giornata scatta lunedì sera con l'anticipo Villarreal-Celta. Due squadre reduci da un weekend trionfale, in cui il Sottomarino Giallo ha battuto in trasferta il Siviglia segnando il gol del 2-1 al 95'. I galiziani hanno sfruttato a pieno la seconda gara interna di fila, dopo il 2-1 all'Alaves ecco un sonoro 3-1 al Valencia. Curiosità, in entrambi i match il Celta aveva incassato il gol d'apertura.

Precedenti, quote e consigli

Dunque si tratta della prima trasferta in campionato per Iago Aspas e compagni, che anche nella pre-season avevano segnato e subìto tanti gol. Per il Villarreal è la seconda partita casalinga dopo quella pareggiata 2-2 all'Estadio de la Ceramica contro l'Atletico Madrid.

Entrambe non vorranno alzare il piede dall'acceleratore, in questo contesto quindi gli esiti Goal e Over 2,5 sembrerebbero appropriati. Nei precedenti della passata stagione Villarreal e Celta non si sono certo fatte i complimenti: 3-2 in favore della squadra che giocava in casa.

La sensazione è che il Villarreal, per le quote favorito, possa conquistare almeno un punto. Da considerare la combo 1X+Multigol 1-4, oppure 1X più Multigol 1-3 per puntare ad una quota più consistente: 1.92 su Sisal, 1.95 su Eurobet e 1.99 su Cplay.