Pronostico Galatasaray-Young Boys, per i bookie vincerà...

Non è bastata una doppietta di Batshuayi al Galatasaray per evitare la sconfitta nell'andata dei playoff di Champions League . Gli svizzeri, andati avanti di due gol grazie ad un'altra doppietta, quella di Monteiro , hanno avuto l'ultima parola con il rigore di Ugrinic per il 3-2 finale. Tutto aperto comunque in vista della sfida di ritorno, in programma martedì 27 agosto (ore 21.00) a Istanbul.

Una combo a quota 2.15

In campionato gli svizzeri hanno ottenuto solo 2 punti nelle prime 5 giornate. Il Galatasaray deve ancora carburare, in Super LIg ha vinto 2-1 contro squadre di livello inferiore mentre in Supercoppa è stato travolto 5-0 dal Besiktas di Immobile.

Da segnalare che nelle 4 gare ufficiali fin qui disputate, il Galatasaray ha sempre fatto registrare l'Over 2,5. Young Boys sulle stesse frequenze: 7 partite e altrettanti Over 2,5 (6 di questi sono addirittura Over 3,5).

Capitolo quote. Per i bookmaker al 90' sarà segno 1, offerto a 1.34 da Cplay, a 1.33 da Planetwin e a 1.32 da Betflag. Molto lontano lo Young Boys che su Bet365 si gioca vincente a 8.50, a 7.75 su Bwin e a 7.25 su GoldBet. Per una giocata più fantasiosa è consigliabile la combo Multigol Casa 2-4+Multigol Ospite 1-3 a 2.15.