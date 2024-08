Pronostici Serie B, quote e statistiche di Juve Stabia-Mantova

Riflettori puntati sullo stadio "Garilli" di Piacenza per il confronto tra la Juve Stabia e il Mantova. Entrambe le compagini si presentano all'appuntamento con 4 punti in classifica: le "Vespe" dopo aver battuto all'esordio il Bari in trasferta per 3-1 non sono riuscite ad andare oltre lo "0-0" davanti al pubblico del Catanzaro mentre la squadra allenata da Davide Possanzini ha prima pareggiato per 2-2 nella tana della Reggiana e poi ha fatto registrare una vittoria per 3-2 in casa contro il Cosenza.