Playoff Conference League, il pronostico di Puskas-Fiorentina

Siamo solo ad agosto ma la Fiorentina si gioca già tanto. Giovedì sera la squadra di Palladino fa visita alla Puskas Academia , gara valevole per il ritorno dei playoff di Conference League . In Ungheria si riparte dal "folle" 3-3 del Franchi di sette giorni fa.

Occhio al primo tempo

La Puskas Academia è imbattuta da inizio stagione ma è certo che i viola ci hanno messo molto del loro, evidenziando limiti difensivi da correggere il prima possibile. In campionato Kean e compagni hanno pareggiato 1-1 con il Parma e 0-0 col Venezia, dunque nelle prime tre partite ufficiali della stagione non sono mai passati in vantaggio.

Lecito attendersi una Fiorentina diversa, in grado di prendere in mano le redini del gioco fin dalla prima frazione. I viola che segnano almeno un gol nel primo tempo si giocano a 1.62 su Cplay, a 1.52 su Eurobet e Sisal. Il vantaggio dei toscani al termine dei primi 45 minuti vale invece 2.05 per Cplay e Planetwin, 1.98 per Sisal.