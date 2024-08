Pronostico Perugia-Spal, missione tre punti per Formisano

Nel weekend torna in campo anche la Serie C per la seconda giornata. Nel girone B il Perugia ospita la Spal , che in virtù del 2-2 con l' Ascoli ha cancellato uno dei 3 punti di penalizzazione con cui iniziava il campionato. Pareggio spettacolare anche per il Perugia , che in casa della Pianese ha rimontato tre reti, chiudendo sul 3-3 (col brivido del rigore parato da Gemello nel finale).

Perugia favorito, ecco un esito "alternativo"

Il Perugia è considerata nel novero delle favorite per la promozione in Serie B. In questo avvio di stagione, pur con una condizione chiaramente da trovare in corso d'opera, ha subito messo in mostra un attacco scintillante: 4 gol al Latina e 2 al Pineto in Coppa Italia di Serie C. Una competizione che invece la Spal ha salutato ben presto in virtù del 2-1 incassato dall'Atalanta Under 23.

Sulla carta è il Perugia ad avere le maggiori chances di fare risultato pieno, tanto che il segno 1 compare a -------. Se si vuole puntare su un esito alternativo, il consiglio è quello di optare per "Multigol Casa 1-3+Multigol Ospite 0-1".