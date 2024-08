Pronostici Ligue 1, quote e statistiche di Lione-Strasburgo

Inizio di stagione da dimenticare per il Lione di Pierre Sage che nelle prime due giornate di campionato è uscito a mani vuote dai match disputati contro Rennes e Monaco . Da segnalare che Alexandre Lacazette e compagni in queste due gare non solo hanno sempre perso ma non sono nemmeno riusciti a trovare la via del gol.

L'Olympique ora proverà a rialzare la testa contro uno Strasburgo che invece vanta già 4 punti in classifica, all'1-1 ottenuto sul campo del Montpellier ha fatto seguito il successo interno contro il Rennes (3-1).

Quote ok per l'Olympique

Quote alla mano è il Lione a partire con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.70 ma occhio a non escludere il Goal proposto a circa 1.75.

Lo Strasburgo ammirato in questo avvio di campionato merita un pizzico di fiducia in più: ok il Multigol Ospite 1-2 che su Cplay moltiplica la posta per 1.71 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.65.