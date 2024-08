Serie A, pronostico Lazio-Milan: le migliori quote del match

I biancocelesti di Marco Baroni dopo aver perso ad Udine per 2-1 tornano a giocare all'Olimpico, stadio in cui all'esordio hanno battuto il Venezia per 3-1. Il Milan di Paulo Fonseca invece conta un solo punto in classifica, al 2-2 fatto registrare in casa contro il Torino ha fatto seguito il ko per 2-1 al Tardini di Parma.

Entrambe a segno? Ecco quanto paga il Goal

Per i bookmaker il Goal non sembra in discussione, l'esito che prevede entrambe le porte violate al triplice fischio dell'arbitro è proposto su Cplay a 1.66 mentre su Lottomatica e Goldbet paga 1.65.

Da segnalare che la Lazio in casa in campionato non fa registrare il risultato esatto 2-1 dal lontano 8 aprile 2023, un "2-1" inflitto alla Juventus con le reti di Milinkovic-Savic e Zaccagni. Il "2-1" al novantesimo paga 11 mentre la "combo" 1X+Goal moltiplica una qualsiasi puntata per 2.47.