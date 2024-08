Juve-Roma, chi sarà il man oh the match? Lazio-Milan, i possibili protagonisti

Juve-Roma, Vlahovic Mvp? E Dybala...



Curiosità: le due squadre si sfidano per la sesta volta alla terza giornata: Roma imbattuta con 2 vittorie e 3 pareggi. Il successo bianconero allo Stadium è al 55%, il pareggio è al 25% mentre il 2 giallorosso è dato al 20%. Vlahovic mette nel mirino il terzo gol in campionato: al 40%. Roma che deve guardarsi anche dal talento Yildiz, gol o assist al 39%. Curiosità, in Juve-Roma del 27 agosto 2022 la Joya servì l’assist per Abraham che pareggiò il vantaggio iniziale di Vlahovic. Dybala che si fa notare con “gol o assist” è al 30%.

Anche Soulè vuole farsi rimpiangere dalla sua ex squadra. L’argentino che viene incoronato “Miglior giocatore del match” è al 13%. Certo che il Vlahovic visto col Verona è un serio candidato per essere “MVP” di Juve-Roma. É lui il favorito: al 29%. Occhi puntati anche su Dovbyk, è al 26% la prima esultanza dell’ucraino con la maglia della Roma.

Lazio-Milan, Okafor bestia nera della Lazio

Lazio e Milan non conoscono il pareggio in Serie A: le due squadre non si dividono la posta da 11 scontri di fila. I rossoneri hanno una striscia aperta di 3 successi dove, tra l’altro, non hanno mai subito reti. Sfida sulla carta equilibrata secondo gli esperti SisalTipster: trionfo Lazio al 33%, con il Milan vincente al 38%, si scende al 29% per il segno X.

Nelle ultime due sfide Okafor, a segno al 24%, ha sempre realizzato un gol all’88’ contro i biancocelesti. La Lazio deve guardarsi anche da Leao, gol o assist al 47%, mentre sponda Lazio il gol di Castellanos è dato al 30%. Si sale al 33% per “gol o assist” di capitan Zaccagni.

Conte favorito, Pecchia da ex al Maradona

Il Napoli si è ritrovato, 3-0 al Bologna e ora sotto con il Parma, matricola terribile che ha battuto 2-1 il Milan 7 giorni fa. L’ex Pecchia si presenta da outsider al Maradona, il 2 dei ducali è al 15%. Napoli dunque favorito, l’1 ha il 64% di probabilità di farsi vedere. Segno X invece al 21%, del resto il pareggio è sconosciuto tra azzurri ed emiliani: una sola divisione della posta negli ultimi 14 anni.

Parma ai piedi di Man, gol o assist del rumeno al 28%. Da un folletto all’altro, Kvaratskhelia: gol o assist del georgiano al 57%. E occhio ad un gol dalla panchina (al 45%), con il pensiero che va subito a Romelu Lukaku...

Colpani-Maldini, un duello fra talenti

La Fiorentina targata Palladino sa solo pareggiare. Le fatiche di coppa potrebbero farsi sentire nel match contro il Monza di Nesta, ancora senza gol segnati tra campionato e Coppa Italia. Meno di due reti totali al Franchi è uno scenario che ha il 53% di chances di materializzarsi. In attesa di Gudmundsson Palladino punta sui guizzi del grande ex, Andrea Colpani, per lui 18 gol e 9 assist realizzati con il Monza. Un sigillo del “Flaco” è al 30%. Sponda Monza Daniel Maldini ha i numeri giusti per colpire. Il figlio d’arte in gol contro la Fiorentina è dato al 16%.