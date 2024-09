Pronostici Serie B, l'analisi di Spezia-Cesena

Il programma della 4ª giornata di Serie B prevede la sfida tra lo Spezia e il Cesena . Entrambe le compagini hanno iniziato bene il campionato: i liguri nelle prime tre giornate vantano una vittoria (2-1 in casa contro il Frosinone ) e due pareggi (entrambi in trasferta, 2-2 a Pisa e 0-0 a Cosenza ) mentre il Cesena si presenta al " Picco " dopo aver conquistato 6 punti contro Carrarese (2-1), Sassuolo (ko al "Mapei Stadium" per 2-1) e Catanzaro (2-0).

Poche reti in vista

Per i principali bookmaker il confronto tra le due squadre si preannuncia molto equilibrato: il segno 1 è proposto su Cplay a 2.35 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 2.40. Per quanto riguarda il "2" invece le quote variano dal 3.00 di Cplay e Planetwin fino al 2.87 di Bwin.

Più Under che Over 2,5 al novantesimo, la possibilità che le due compagini in campo segnino al massimo due reti è in lavagna a circa 1.68 mentre l'opzione opposta è proposta mediamente a 2.07. Intriga il Multigol 1-2 (a 2.05) al triplice fischio dell'arbitro.