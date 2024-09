Pronostico Sinner-Medvedev, finale anticipata agli US Open

Dai quarti di finale a Wimbledon ai quarti degli US Open . Mercoledì 4 settembre è in programma la sfida tra Sinner e Medvedev , una sorta di finale anticipata a Flushing Meadows vista l'eliminazione prematura in cui sono incappati Alcaraz e Djokovic .

Sinner-Medvedev, bookie convinti: ecco chi vincerà

Partita che promette scintille tra il russo, che ha annientato Borges negli ottavi cedendo solo 4 games, e il numero uno del mondo che ha eliminato un avversario scomodo come Tommy Paul (7-6/7-6/6-1). A luglio, nel 12° confronto tra i due, ha avuto la meglio Medvedev in cinque set ma Jannik si era aggiudicato i precedenti cinque match. Su tutti, spicca la finale degli Australian Open con l'azzurro capace di rimontare due set. Insomma, le maratone sembrano all'ordine del giorno quando i due si trovano di fronte. Sarà così anche stavolta? L'opzione Over 3,5 set è in lavagna a 1.46 mentre l'ipotesi che il match si chiuda in tre set vale 2.52.

Per i bookmaker sarà Sinner a raggiungere le semifinali dello Slam statunitense. Cplay propone la vittoria dell'azzurro a 1.38, il russo è bancato a 2.97. Su Eurobet l'1 azzurro nel testa a testa incontro compare a 1.37 con il russo a 2.90, su Planetwin la quota di Sinner vincente scende a 1.35 mentre è più alta, 3.13, l'offerta per il trionfo di Medvedev.

In previsione di un match piuttosto lungo è da valutare l'opzione Over 35,5 giochi: a 1.62 su GoldBet, 1.61 su Cplay, 1.57 su Sisal.