Nations League, quote e pronostico di Azerbaigian-Svezia

La Svezia di Tomasson debutta in Nations League in casa dell' Azerbaigian . Le due nazionali sono inserite nel gruppo 1 della Lega C , insieme ad Estonia e Slovacchia.

Svezia favorita ma nell'ultimo precedente...

La Svezia ha disputato l'ultima trasferta ufficiale proprio a Baku, contro l'Azerbaigian, penultimo impegno delle qualificazioni agli ultimi Europei. Allora come oggi i gialloblù partivano super favoriti ma crollarono inaspettatamente sotto i colpi degli azeri (3-0).

Le due nazionali non hanno preso parte a Euro 2024, la Svezia ha perso a giugno le ultime due amichevoli giocate contro Danimarca (1-2) e Serbia (0-3) mentre l'Azerbaigian ha superato 3-2 il Kazakistan (11 giugno).

Risultati alla mano l'Azerbaigian viene da tre esiti Goal di fila mentre la Svezia ha pareggiato solo due degli ultimi 20 match disputati. Come in occasione dell'ultimo precedente, la Svezia è indicata come favorita dai bookmaker. Segno 2 a 1.53 sulla lavagna Cplay, a 1.52 su Sisal e a 1.50 su GoldBet e Lottomatica. Opportuno cautelarsi con una combo, dando comunque un pizzico di fiducia in più alla Svezia. La X2+Multigol 1-3 vale 1.68 per Cplay ed Eurobet, 1.62 per Sisal.