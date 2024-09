Nations League, League C: il pronostico di Irlanda del Nord-Lussemburgo

Irlanda del Nord e Lussemburgo tornano in campo dopo aver disputato quattro amichevoli nei mesi di marzo e giugno. L 'Armata biancoverde si presenta all'appuntamento dopo aver fatto registrare un doppio successo contro Andorra (2-0) e Scozia (1-0), un pareggio con la Romania (1-1) e una sconfitta contro la Spagna (5-1). Il Lussemburgo invece ha battuto il Kazakistan per 2-1 ma non è riuscito ad evitare la sconfitta contro Georgia (2-0), Francia (3-0) e Belgio (3-0).

Padroni di casa favoriti

Le quote sorridono ai padroni di casa: a Belfast il segno 1 è proposto a 2.05, la "X" è in lavagna a 3.25 mentre il "2" si gioca mediamente a 3.50. L'Irlanda del Nord nelle precedenti sei gare interne ha sempre collezionato il No Goal e soltanto una volta l'Over 2,5. La "combo" 1X+Multigol 1-3 è offerta su Cplay a 1.83 mentre su Goldbet e Lottomatica moltiplica la posta per 1.87.