Pronostico Belgio-Israele, l'Italia è alla finestra

Quanti gol segna il Belgio? Ecco il consiglio

Dal punto di vista statistico colpisce il feeling del Belgio con il No Goal, esito che si è visto in 9 delle sue ultime 10 partite. Davvero modesta la carta di Israele, che nell’ultima esibizione disputata (11 giugno) ha battuto 4-0 la Bielorussia. Pochi giorni prima, però, era arrivato il pesante ko sempre in amichevole contro l’Ungheria (0-3). In sede di pronostico la scelta più “scontata” è rappresentata dal segno 1, decisamente caldeggiato dai bookmaker: quota 1.30 su Cplay, 1.28 su Lottomatica e BetFlag.

Si potrebbe pensare ad un Belgio che segna due o tre reti totali. Scelta che si traduce nell’opzione Multigol Casa 2-3, in lavagna al doppio della posta.

Pronostico risultato esatto

Risale al 13 ottobre 2015 l’ultimo scontro diretto tra Belgio e Israele, in quell’occasione i Diavoli Rossi vinsero col punteggio di 3-1. Tra l’altro, l’ultima vittoria per 3-1 da parte del Belgio è datata 13 novembre 2021, contro l’Estonia. L’offerta media dei bookmaker per questo risultato è pari a 11.5.