Nations League, pronostico Galles-Turchia: le quote del match

La Turchia di Vincenzo Montella torna in campo dopo aver “salutato” gli ultimi campionati europei ai quarti di finale contro l’ Olanda (2-1). Arda Guler e compagni si apprestano a fare il loro esordio in Nations League contro il Galles al “ Cardiff City Stadium ”.

I “Draghi Rossi” a differenza della Turchia non hanno preso parte ad Euro 2024, il Galles eliminato per mano della Polonia (calci di rigore dopo 120 minuti fermi sullo 0-0) nel match valido per la qualificazione al torneo non è riuscito mai a trovare la via del gol nelle successive due amichevoli disputate contro Gibilterra (0-0) e Slovacchia (4-0).

La Turchia ha regalato spettacolo in Germania, con 8 gol fatti e altrettanti subiti i “Sultani” hanno centrato l’Over 2,5 in 5 gare su 5 ed in 4 di queste hanno anche regalato la “combo” con il Goal.

Ospiti leggermente favoriti

L’ultimo precedente tra Galles e Turchia risale al lontano 21 novembre 2023, padroni di casa in vantaggio al 3’ con Neco Williams ma poi un calcio di rigore realizzato da Yusuf Yazici ha sancito l’1-1 finale.

Per i principali bookmaker questo incontro si preannuncia molto equilibrato, il segno 1 è in lavagna a circa 2.67 mentre il “2” al novantesimo moltiplica una qualsiasi puntata per 2.60.

Per le quote più Under che Over 2,5: la possibilità che questo match termini con massimo due reti è proposta a 1.60 su Cplay, Goldbet e Lottomatica.

La Turchia ammirata ad Euro 2024 merita comunque un pizzico di fiducia in più, il Multigol Ospite 1-2 al termine del secondo tempo paga 1.63. Intriga la “combo” che lega il Multigol Casa 0-1 al Multigol Ospite 1-2, un tale esito di scommessa regala una quota pari a 2.25.