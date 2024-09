Nations League, Georgia-Repubblica Ceca: ecco il pronostico

I “Crociati” dopo aver perso all’esordio contro la Turchia (3-1) hanno raggiunto gli ottavi di finale (ko contro la Spagna per 4-1) grazie al pareggio ottenuto proprio contro la Repubblica Ceca (1-1) e alla vittoria fatta registrare con il Portogallo (2-0).

La Repubblica Ceca invece ha salutato Euro 2024 con 3 reti all’attivo e 5 al passivo: Antonin Barak e compagni oltre al pareggio centrato con la Georgia hanno subìto una doppia sconfitta per 2-1 contro Portogallo e Turchia.

Numeri alla mano

Il confronto tra le due nazionali andato in scena al “Volksparkstadion” di Amburgo ha visto l’undici ceco dominare sotto ogni punto di vista la Georgia: i ragazzi allenati da Ivan Hasek sono riusciti a mantenere il possesso palla per il 55% dell’incontro, un possesso palla che ha portato la Repubblica Ceca a calciare in porta per ben 11 volte. Cechi vincenti anche nel computo dei corner: 11 contro 5.

Le quote sembrano dar fiducia alla nazionale ospite, il segno 2 è in lavagna mediamente a 2.10 mentre l’1 al triplice fischio dell’arbitro moltiplica una qualsiasi puntata per 3.30. Il pareggio vale invece 3.40.

Da segnalare che la Repubblica Ceca ha sempre centrato la “combo” Goal+Over 2,5 nelle ultime 7 gare disputate: 5 di queste sono terminate con esattamente tre reti al novantesimo mentre in ben 6 occasioni ha risposto presente il Multigol 2-3. Il Multigol 2-3 al termine del secondo tempo di gioco è offerto su Cplay a 2.05 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.90.