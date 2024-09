Irlanda-Inghilterra, il pronostico che vale quota 1.84

Non è stata una cavalcata brillante quella dell' Inghilterra all'Europeo ma comunque Kane e compagni in finale ci sono arrivati. Due pareggi e una vittoria di misura nella fase a gironi a cui hanno fatto seguito due pareggi (e passaggio del turno ai supplementari e ai rigori) e una vittoria di misura (contro l’Olanda) nella fase a eliminazione diretta piu? il ko (sempre di misura) nell’ultimo atto contro la Spagna . Un ruolino di marcia certamente non brillantissimo ma che, alla fine, ha regalato agli inglesi la soddisfazione di arrivare fino in fondo. Per la nazionale dei “Tre Leoni” si riparte dal gruppo 2 della League 2 di Nations League e dalla sfida contro i cugini irlandesi.

Le migliori quote di Irlanda-Inghilterra

Una nazionale irlandese che non ha preso parte a Germania 2024 e che viene da una serie di amichevoli dai risultati molto altalenanti anche se un dato di fatto balza agli occhi: nelle ultime sei esibizioni e? arrivato soltanto un successo (2-1 all’Ungheria). Per il resto due pareggi (contro Nuova Zelanda e Belgio) e tre sconfitte (contro Olanda, Svizzera e, la piu? recente, Portogallo). Alla luce di questi dati (e considerando

anche, piu? in generale, una maggiore qualita? sotto il profilo tecnico) risulta evidente che in questa gara d’esordio i vice campioni d’Europa partono nettamente favoriti.

Anche le quote la pensano in questo modo: il segno “2” si gioca a 1.48 su Cplay, a 1.47 su Sisal e a 1.45 su Snai. In ottica “Goal/NoGoal”, nonostante la lavagna indichi piu? probabile il secondo di questi due esiti e? forse il “Goal” (pagato oltre il doppio) che si lascia preferire (soprattutto perche?, a parte lo 0-0 contro la Slovenia, negli ultimi sei incontri disputati l’Inghilterra una rete l’ha sempre subi?ta).

Se questa impressione dovesse essere confermata (e si e? d’accordo anche sulle chances del segno “2”) viene da se che anche l’Over 2,5 dovrebbe essere in grado di rispondere all’appello: quota 2.02 su Cplay, 2 su GoldBet e Lottomatica.