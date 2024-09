Pronostico Germania-Ungheria, una "classica": ecco le migliori quote

Le statistiche delle due nazionali

Per il debutto in questo torneo (e non solo) Julian Nagelsmann deve rinunciare come noto a Neuer, Kroos, Muller e lo stesso Gundogan ma può contare su un serbatoio di giovani di talento e calciatori di esperienza.

La sua nazionale riparte dai quarti di Euro 2024 in cui si è arresa ai supplementari con la Spagna. I tedeschi non perdono nei 90 minuti dal 21 novembre, ko per 2-0 con l’Austria in amichevole. In fatto di match con due reti esatte al triplice fischio i tedeschi si stanno davvero specializzando. Nelle ultime quattro partite, infatti, Havertz e compagni hanno sempre fatto registrare la somma gol 2.

L’Ungheria viene da un Europeo terminato alla fase a gironi, ko con Germania e Svizzera (entrambi con due reti di scarto) e vittoria “di consolazione” contro la Scozia. Nell’ultima edizione della Nations League i magiari avevano ben figurato in un girone di ferro in cui erano inserite Italia, Inghilterra e appunto Germania.

Il percorso terminò con un secondo posto alle spalle dell’Italia: 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte con 8 gol fatti e 5 subìti.

Germania-Ungheria, le migliori quote

Nel match in programma sabato sera a Dusseldorf le quote sono tutte per la Germania, un cui successo è offerto a 1.30 da Cplay, a 1.27 da BetFlag e a 1.24 da William Hill. Il segno 2 ungherese invece oscilla tra il 9.20 di Eurobet, passando per il 9.75 di Lottomatica e il 10 di Sisal.

Con riferimento alla classe di esito Under/Over 2,5 i bookie concordano nel ritenere più probabile l’Over, offerto a 1.57. Sempre vasta l’offerta “combo” e tra le diverse opzioni è da segnalare la giocata 1+Multigol 2-4: a 1.93 su Cplay, 1.90 su Planetwin e a 1.85 su Sisal.

La giocata da provare

Nelle ultime 12 partite la Germania non è mai andata a segno 3 o 4 volte. Un dato che fornisce l’assist per provare una giocata particolare, ovvero il “Multigol Casa 3-4”. Si fa centro se i tedeschi mettono a segno tre oppure quattro reti contro l’Ungheria: quota (invitante) di 2.65.