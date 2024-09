Pronostico Francia-Belgio, Deschamps cerca riscatto contro i Diavoli Rossi

Per la Francia una sola vittoria nelle ultime sette partite di Nations League. Vittoria che non è arrivata contro l'Italia come i pronostici suggerivano, anzi l'1-3 rimediato a Parigi mette in salita il torneo dei transalpini, ora alle prese con un Belgio che invece è uscito bene dai blocchi battendo 3-1 Israele.

Statistiche e pronostico di Francia-Belgio

Qualita ma stavolta anche fragilità. Raramente si è vista una Francia così in difficoltà nel contenere le iniziative avversarie, tanto che non subiva tre gol (nei 90') da oltre tre anni, ovvero dal match contro la Svizzera degli Europei giocati nel 2021. Piccola nota positiva in un contesto stonato: per la nona partita consecutiva i Galletti non hanno subìto il gol d'apertura.

Il Belgio, sconfitto di misura dalla Francia a Euro 2024, ha ritrovato il "Goal" dopo sei No Goal consecutivi. Contro la Francia c'è un precedente anche a livello di Nations League, a vincere nel 2021 fu la Francia, per 3-2, in rimonta.

La nazionale di Deschamps è chiamata a fare la partita cercando di evitare, come contro l'Italia, di prestare il fianco alle ripartenze degli avversari. I bookmaker suggeriscono il segno 1, offerto a 1.72 da Cplay, a 1.70 da Bet365 e a 1.68 da Planetwin. La combo 1X più Multigol 2-5 si può tenere in considerazione: 1.54 l'offerta di Cplay, 1.52 quella di Sisal e 1.58 quella di Eurobet.