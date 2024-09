Pronostico Turchia-Islanda, sorriso Montella? Le quote...

Turchia favorita

Dopo sei Over 2,5 di fila dunque la Turchia ha ritrovato in un colpo solo Under 2,5 e pareggio. Lo 0-0 si era visto anche nell'amichevole pre-Europeo giocata contro l'Italia di Spalletti.

L'Islanda di Hareide invece non ha un gran feeling con il segno X, centrato una sola volta nelle ultime quindici partite. Squadra difficile da decifrare quella scandinava, che in estate aveva battuto a sorpresa l'Inghilterra in trasferta per poi crollare, pochi giorni dopo, in casa dell'Olanda: 0-4.

La Turchia può trarre giovamento dal fattore campo per conquistare una vittoria offerta mediamente a 1.55 dai bookmaker.

Da valutare lo scenario di un incontro con due o tre reti complessive, alla quota di 2.05 su Planetwin, 2.04 su Cplay, e 2 su Eurobet.