Coppa del Brasile, pronostico e quote di Flamengo-Bahia

Il Flamengo dopo aver perso in campionato sul campo del Corinthians per 2-1 torna a giocare in casa contro il Bahia. Il match, valido per il ritorno dei quarti di finale di Coppa del Brasile, riparte dal punteggio di 1-0 in favore del club rossonero. Al Flamengo quindi può bastare anche un pareggio e risultati alla mano non può che partire con i favori del pronostico.