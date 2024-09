Ligue 1, pronostico St. Etienne-Lille: quote e statistiche del match

Anticipo della 4ª giornata di Ligue 1, al "Geoffroy-Guichard" va in scena il confronto tra il St. Etienne e il Lille. Inizio di stagione da dimenticare per la formazione biancoverde, 3 sconfitte su 3 accompagnate da 0 reti realizzate e ben 7 subite. Il ruolino di marcia dei "Mastini" invece recita due vittorie per 2-0 contro Reims e Angers e una sconfitta per 3-1 subita al "Parco dei Principi" contro il Psg.