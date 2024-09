Pronostico Real Sociedad-Real Madrid, ecco le migliori quote

Dopo quattro giornate di Liga il Real Madrid è staccato di 4 lunghezze rispetto al Barcellona capolista. I punti "che mancano" ad Ancelotti sono quelli persi nelle trasferte contro Maiorca e Las Palmas : un doppio 1-1. Ora arriva la terza gara esterna, in casa della Real Sociedad . I baschi in casa hanno fatto anche peggio del Real "fuori": doppia sconfitta per 2-1 contro Alaves e Rayo, partite in cui Oyarzabal e compagni partivano nettamente favoriti.

Il Real batte la Real? Ecco quanto vale il segno 2

Dal punto di vista statistico colpisce un dato, sponda Real Sociedad. I primi tempi delle sue partite sono tutti finiti con un risultato di parità all'intervallo (X primo tempo). Il Real Madrid, invece, ha alle spalle quattro gare terminate con due o tre reti esatte (esito Multigol 2-3).

Il pronostico sorride al Real Madrid, che in Liga non perde da quasi un anno. L'offerta del bookmaker Cplay per il segno 2 è pari a 1.73, di poco superiore rispetto a quella di Eurobet, 1.72, e Snai, 1.70.

Gli ultimi 4 precedenti in casa della Real sono terminati con almeno una squadra a secco. Il Goal in controtendenza vale 1.85 per Cplay, 1.80 per Planetwin e 1.77 per BetFlag.