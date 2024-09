Serie A, pronostico Empoli-Juventus: quote ok per i bianconeri

Il programma della 4ª giornata di Serie A prevede il confronto tra l' Empoli di Roberto D'Aversa e la Juventus di Thiago Motta . Entrambe le compagini si presentano all'appuntamento da imbattute. L' undici toscano dopo aver pareggiato in casa contro il Monza (0-0) è riuscito a conquistare ben 4 punti in trasferta contro la Roma (2-1) e il Bologna (1-1). Il ruolino di marcia della " Vecchia Signora " invece recita due vittorie per 3-0 contro Como (casa) e Verona (trasferta) e un pareggio casalingo a reti bianche contro la Roma .

Bianconeri favoriti, scopri la quota dell'Over 1,5 Ospite

Nella passata stagione i bianconeri riuscirono ad imporsi al "Castellani" per 2-0. Le quote di questo incontro sembrano dar ancora fiducia a Vlahovic e compagni, il "2" al novantesimo è proposto a 1.74 mentre l'1 è in lavagna mediamente a 5.00.

L'Empoli in questa prima parte di stagione non ha ancora mai subito due gol nella stessa partita, l'Over 1,5 Ospite è offerto su Cplay a 1.93, su Goldbet e Lottomatica paga invece 1.87.