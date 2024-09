Serie A, pronostico e statistiche di Milan-Venezia

Il Milan dopo aver disputato un inizio di stagione al di sotto delle aspettative ha bisogno di una vittoria per scalare la classifica. La squadra di Paulo Fonseca si appresta a sfidare al " Meazza " il Venezia dopo aver raccolto soltanto due punti contro Torino (2-2), Parma (ko per 2-1) e Lazio (2-2).

I "Lagunari" non se la passano di certo meglio, al "3-1" subito sul campo della Lazio hanno fatto seguito lo "0-0" al Franchi di Firenze e la sconfitta interna per 1-0 con il Torino.

Rossoneri favoriti

Il riscatto del "Diavolo" è proposto mediamente a 1.30 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 3.55. Statistiche alla mano si nota subito come le partite fin qui disputate dal Milan abbiano sempre regalato esattamente un gol nel primo tempo. Il Multigol 1-2 all'intervallo è un'opzione di scommessa proposta a 1.60. La possibilità che i rossoneri facciano registrare nuovamente l'Over 2,5 al novantesimo si gioca su Cplay, Goldebet e Lottomatica a 1.50.