Pronostici Serie A, quote e statistiche di Genoa-Roma

La domenica calcistica di Serie A si apre a " Marassi " con il confronto tra il Genoa di Alberto Gilardino e la Roma di Daniele De Rossi . In questo avvio di stagione la compagine rossoblù ha conquistato 4 punti contro Inter (2-2), Monza (vittoria per 1-0) e Verona (0-2 per gli scaligeri) mentre l' undici capitolino con due pareggi (un doppio 0-0 in trasferta contro Cagliari e Juventus ) e una sconfitta (2-1 all' Olimpico contro l' Empoli ) è fermo a quota 2 punti in classifica .

Uno sguardo alle quote

Per i principali bookmaker la Roma potrebbe centrare il primo successo in campionato. Giallorossi leggermente favoriti a "Marassi" con il segno 2 proposto su Cplay a 2.26, su Bwin a 2.20 e su Goldbet a 2.25. Nella passata stagione il "Grifone" riuscì a battere la Roma (c'era Mourinho in panchina) per 4-1: il segno 1 si gioca a circa 3.25 mentre la "X" vale mediamente 3.30.

Con la Roma in campo la squadra di casa non è ancora riuscita a trovare la via del gol nel primo tempo, una rete dei rossoblù prima dell'intervallo moltiplica una qualsiasi puntata per 2.42. Non si può escludere il Gosl al triplice fischio dell'arbitro.

Gli ultimi 6 Genoa-Roma sono sempre terminati con almeno due reti, in questo match la "combo" 1X+Over 1,5 è proposta a 2.40 mentre la X2+Over 1,5 paga 1.90.