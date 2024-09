Premier League, pronostico Tottenham-Arsenal: quote e statistiche del match

Dopo le prime 3 giornate la classifica della Premier League vede il Tottenham con 3 punti in meno dell' Arsenal . Gli altalenanti " Spurs " hanno fatto registrare un pareggio (1-1 sul campo del Leicester ), una vittoria (4-0 in casa contro l' Everton ) e una sconfitta (2-1 al St. James' Park di Newcastle ) mentre i " Gunners " vantano due successi con Wolves (2-0 in casa) e Aston Villa (2-0 in trasferta) e un pareggio con il Brighton (1-1 all' Emirates Stadium ).

Quote equilibrate

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.90 mentre il "2" è proposto a circa 2.32. L'ultimo precedente tra le due squadre andato in scena al "Tottenham Hotspur Stadium" è terminato 3-2 per l'Arsenal. Per i bookmaker Goal e Over 2,5 non si possono escludere neanche in questa occasione, la "combo" che lega questi due esiti di scommessa è offerta su Cplay a 1.73, su Goldbet e Lottomatica paga invece 1.70.