Pronostico Latina-Foggia, quote equilibrate al Francioni

La quarta giornata del girone C di Serie C si chiude al Francioni con il posticipo Latina-Foggia . I padroni di casa, allenati da Pasquale Padalino , cercano la prima vittoria in campionato (dopo due pareggi a cui ha fatto seguito il ko per 2-0 in casa della Turris) contro i Satanelli di Massimo Brambilla , incappati in un pesante passo falso casalingo nell'ultima giornata: 1-4 allo Zaccheria col Monopoli.

Segno X oppure Goal: ecco la migliore quota

Le partite del Latina sono sempre terminate con due gol esatti, il che vuol dire festival dell'Under 2,5. Il Foggia nell'unica trasferta disputata ha battuto 2-0 l'Altamura mentre in casa ha incassato 6 reti in due partite. In attesa di "riconciliarsi" con il pubblico amico, Brambilla deve respingere l'insidia portata da una squadra che all'esordio casalingo ha sfiorato la vittoria contro la Casertana, che addirittura al 98' ha trovato il gol del definitivo 1-1.

Match aperto a qualsiasi risultato, lo confermano le quote dei bookmaker: su Cplay il segno 1 si gioca a 2.47, la X vale 3.15 mentre il 2 paga 2.65. Per Eurobet Latina favorito a 2.40, il Foggia "insegue" a 2.60 con il pareggio è proposto a 3.15. Planetwin paga 2.50 volte la posta il segno 1, a fronte del 2.70 previsto per il 2 mentre il pareggio è quotato a 3.25.

Equilibrio al Francioni, dunque. Opportuno ricorrere ad una "doppia possibilità": X o Goal, a quota 1.56 su Cplay, 1.52 su Eurobet e 1.44 su Sisal.