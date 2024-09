Pronostico Juve-Psv, show allo Stadium? Cosa dicono le quote

La Juve segna da due a quattro gol? Le migliori quote

Primo faccia a faccia in un match ufficiale con gli olandesi, che anche quest’anno in Eredivisie stanno facendo la voce grossa (5 vittorie in 5 partite, 20 gol fatti e 3 subìti). Squadra temibile dal centrocampo in su quella di Bosz, a Thiago Motta non saranno sfuggiti i 4 gol subìti dai “Boeren” per mano del Feyenoord nella Supercoppa d’Olanda (lo scorso 4 agosto), match terminato 4-4 al 90’. Sintesi perfetta: attacco devastante, difesa rivedibile.

La Juve, imbattuta allo Stadium dal 12 febbraio (0-1 con l’Udinese), affronta una squadra che lo scorso anno ha perso solo una volta in campionato. In Champions, invece, due ko entrambi in trasferta: 4-0 contro l’Arsenal nella fase a gironi e il 2-0 contro il Dortmund che è costato agli olandesi l’eliminazione dal torneo. Secondo i bookmaker la Juve debutterà con tre punti, l’1 bianconero vale 1.74 per Cplay, 1.72 per Sisal e 1.70 per Planetwin. Il 2 olandese si gioca a 4.45 su Cplay, a 4.25 su BetFlag e Snai.

La possibilità che Vlahovic e compagni vadano a segno da due a quattro volte paga 1.77 su Cplay ed Eurobet, 1.75 su Planetwin.