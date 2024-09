Pronostico Manchester City-Inter, sfida stellare tra Haaland e Lautaro Martinez

L'avventura dell' Inter in Champions League inizia all'Etihad contro il Manchester City di Guardiola , primo in campionato e a punteggio pieno con quattro successi su quattro.

Segnano entrambe? Ecco la quota prevista per l'esito Goal

Se si considera anche il Community Shield il City ha subìto un gol esatto in 4 partite ufficiali su 5 e non solo, in 3 occasioni ha anche incassato il gol d'apertura del match. Nulla da appuntare all'Inter versione San Siro mentre contro Genoa e Monza i nerazzurri non sono andati oltre il pareggio, trovandosi oltretutto in svantaggio in entrambi i match.

La memoria corre inevitabilmente alla finale di Champions 2022/23 quando un gol di Rodri fu decisivo per la vittoria di Guardiola su Inzaghi. I bookmaker nell'occasione strizzano l'occhio all'ipotesi Goal, esito offerto a 1.70 da Cplay, a 1.67 da Bet365 e a 1.63 da Planetwin.

La sfida nella sfida Haaland-Lautaro Martinez per i bookie la vince il norvegese, che in campionato ha giàstaccato la concorrenza segnando 9 gol. Il sigillo di Haaland vale 1.85, più alta l'offerta per Lautaro che si gioca marcatore a 3.50.