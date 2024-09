Champions League, pronostico Bruges-Dortmund: l'analisi del match

Il Borussia Dortmund dopo aver battuto l'Heidenheim per 4-2 in Bundesliga si appresta a fare il suo esordio in Champions League. La compagine giallonera si appresta a giocare in trasferta sul campo del Bruges. La sfida in programma al "Jan Breydel Stadion" promette spettacolo. Entrambe le squadre in campo sono in fiducia, la compagine belga ha sempre conquistato i tre punti nelle precedenti 4 gare di campionato mentre il Dortmund vanta 3 successi e 1 pareggio nelle prime 4 partite ufficiali della stagione.