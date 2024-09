Tutto sui match di Champions di stasera: Atalanta-Arsenal, la Dea all'assalto dei Gunners

Atalanta-Arsenal, le percentuali: gol Retegui e Lookman

I Gunners hanno vinto solo una delle ultime sei trasferte di Champions League (un pareggio e quattro sconfitte) ma hanno un buon ricordo degli ultimi due viaggi in Italia: vittorie contro Napoli e Milan. L’Atalanta lo scorso anno ha costruito il suo miracolo europeo eliminando il Liverpool, che (come l’Arsenal stasera) partiva sulla carta favorito. Dunque, l’Atalanta “insegue”: secondo SisalTipster la vittoria bergamasca è al 24%, il pareggio al 25% e il 2 inglese al 51%. Ancora nessun segno X in stagione per la Dea (due pareggi e due ko) mentre l’Arsenal ha in archivio l’1-1 col Brighton. L’ipotesi di un pareggio condito da almeno una rete per parte si trova al 18%. Del resto entrambe le squadre hanno in organico molte frecce per colpire le retroguardie avversarie.

Sponda nerazzurra occhi puntati su Lookman, l’eroe di Dublino, in gol al 23%. Al centro dell’attacco difficile che Gasperini possa rinunciare a questo Retegui. Il quinto sigillo stagionale del centravanti della nazionale azzurra è dato al 26%. In campionato Arteta non ha mai rinunciato ad Havertz, schierandolo sempre al centro dell’attacco. Una marcatura del tedesco in qualsiasi momento del match è proposta al 28%.

Per la Dea i pericoli arrivano anche dalle fasce, dove Saka, gol o assist al 49%, vuole entrare da protagonista in questa Champions dopo aver griffato l’assist per il gol vittoria di Gabriel nel North London derby. Presenza comunque da verificare per l’esterno, uscito malconcio dalla sfida con il Tottenham.

Monaco-Barcellona, sblocca Lewandowski?

Secondo nella scorsa Ligue 1, il Monaco affronta il Barcellona di Flick al Louis II. I francesi sono partiti bene anche in questo campionato, raccogliendo 10 punti in 4 partite. Di fronte c’è però chi ha fatto decisamente meglio, con 15 punti in 5 giornate e 17 gol segnati. Bottino niente male per un Barça che vuole tornare protagonista sia in campionato che in Champions, dove non trionfa dalla stagione 2014/15. Il nuovo Messi è fatto in casa, quel Lamine Yamal campione d’Europa con la Spagna e incubo delle difese avversarie. Vicino a lui ha trovato seconda giovinezza anche Lewandowski. Piccolo neo, il polacco quest’anno è ancora a quota zero “match sbloccati”. Secondo gli esperti SisalTipster l’ipotesi che sia lui ad aprire le danze in Monaco-Barcellona viaggia al 20%.

Il Monaco non ha ancora subìto più di un gol a partita, la brutta notizia per i francesi è che il Barça ne ha sempre messi a segno almeno due. I blaugrana sono accreditati di un 60% per la realizzazione di due o più marcature. Serata difficile anche (e non solo) per il centrocampo francese, chiamato a non perdere la bussola di fronte ai palleggiatori spagnoli. Occhi puntati su Zakaria, per lui una parentesi poco memorabile alla Juventus. Un cartellino al centrocampista svizzero si attesta sul 24%.

Atletico Madrid contro il tabù tedesco

Nelle ultime due edizioni della Champions League nessuna squadra ha violato il fortino dell’Atletico Madrid. Simeone punta sul “fattore Metropolitano” per battere il Lipsia e cancellare il tabù tedesco. Già, perchè lo scorso anno fu il Borussia Dortmund (sfavorito) a mettere fine all’avventura europea dei Colchoneros, che oltre al Lipsia ospiteranno più avanti anche un’altra formazione della Bundesliga, il Bayer Leverkusen. Atletico e Lipsia si sono affrontate ad agosto 2020, in campo neutro e a porte chiuse: vinsero 2-1 i tedeschi, che nell’attuale Bundesliga hanno iniziato con due vittorie e un pareggio. Tre successi e due pareggi lo score dell’Atletico in Liga e, curiosità, nessuna delle due squadre ha visto terminare un suo incontro con due reti esatte. Da valutare l’ipotesi, al 43% secondo SisalTipster, che Atletico Madrid-Lipsia possa concludersi con due o tre gol totali a prescindere dal risultato finale. Esito dei 90 minuti che strizza l’occhio all’Atletico Madrid, una cui vittoria è data al 54% contro il 21% previsto per il successo dei tedeschi. Il pareggio invece si attesta sul 25%.

L’aria di casa fa bene ad Antoine Griezmann che lo scorso anno in Champions League ha segnato ben 5 reti in 5 partite al Metropolitano. Le Petit Diable che segna o fa assist ha un 54% di possibilità di verificarsi.

Il fatturato offensivo del Lipsia dipende in buona parte dalla vena del trio Sesko-Xavi Simons-Openda. L’attaccante della nazionale belga è stato decisivo con una doppietta nel ribaltone operato a fine agosto dal Lipsia contro il Bayer Leverkusen. Le possibilità di vederlo festeggiare un gol all’Atletico sono fissate al 30%.

Sempre sponda Lipsia, Xavi Simons si è già messo in mostra a Euro 2024, sfornando tre assist (più un gol) con la maglia della nazionale olandese. Insomma, ha le carte in regola per armare i compagni di reparto e per mettersi in proprio. Per l’esterno d’attacco del Lipsia l’opzione gol o assist viaggia al 34%.

Feyenoord-Leverkusen, Bayer specialista in partenze lanciate

Dopo aver perso solo una delle 53 partite la scorsa stagione (43 vittorie e 9 pareggi), in finale di Europa League, il Bayer Leverkusen è già inciampato in Bundesliga per mano del Lipsia. Xabi Alonso, un perfezionista, non vuole certo farci l’abitudine. La sua squadra stasera fa visita al Feyenoord, alla sua seconda stagione consecutiva sul grande palcoscenico europeo. In questo primo scorcio di stagione gli olandesi hanno sempre segnato e subìto almeno un gol, pareggiando ben 3 gare su 4 in campionato. Il Leverkusen nell’ultima di Bundesliga ha calato il poker e, con queste premesse, si può ipotizzare un match con almeno tre reti ed entrambe in gol: al 55% secondo le previsioni degli esperti SisalTipster. Tre gare giocate in campionato e Bayer sempre davanti all’intervallo, nell’occasione il vantaggio dei tedeschi a metà gara si trova al 41%. In chiave marcatori occhio a Wirtz, al 28%, e a Gimenez, al 33%.

Insidia Stella Rossa per un Benfica fin qui deludente lontano da casa

Dopo aver superato l’esame playoff battendo il Bodo Glimt, la Stella Rossa si appresta a sfidare il Benfica. I lusitani hanno da poco cambiato guida tecnica, via Roger Schmidt dentro Bruno Lage, che ha debuttato battendo 4-1 un avversario soft come il Santa Clara. Ora l’asticella si alza contro una squadra che a Belgrado non perde un incontro ufficiale dal 13 dicembre 2023: 2-3 contro il Manchester City. Sono state proprio le prime trasferte stagionali dei lusitani a destare perplessità. Match più combattuto che spettacolare? Massimo due reti secondo SisalTipster sono al 46%, tre o più al 54%. Il Benfica conta sempre sui guizzi di Di Maria, gol o assist al 49%, in un match che potrebbe rivelarsi anche piuttosto spigoloso. La possibilità che ci sia almeno un espulso è data al 22%.