Lecce-Parma, il pronostico è un esito "Multi chance"

Più diverse di così non si potrebbe. Lecce e Parma , di fronte sabato alle 20.45 al Via del Mare nell’ambito della 5ª giornata di Serie A , esibiscono statistiche diametralmente opposte. Ecco quali.

Segno X oppure Goal? Ecco le quote

In classifica hanno gli stessi punti, 4, ma la musica cambia con riferimento ad alcune delle principali classi di esito. Quattro No Goal in quattro partite per i salentini e tre Under 2,5, con un solo gol segnato (al Cagliari). Il Parma invece da inizio stagione ha sempre collezionato il Goal e in tre occasioni anche l’Over 2,5.

Per il Lecce si presenta l’occasione di aumentare il suo bottino di gol contro una squadra che gioca a viso aperto, che però dal canto suo vorrà centrare il suo primo clean sheet in campionato.

Le quote danno ragione al Lecce, una cui vittoria è proposta a 2.20 da Cplay, Lottomatica e Goldbet. Il blitz dei ducali vale 3.40 per Goldbet, 3.30 per Snai e 3.10 per Bwin. Senza volersi sbilanciare troppo, in un match del genere, si può considerare l’esito Multi chance “X o Gol”: quota 1.51 su Cplay, 1.50 su Elabet e 1.47 su Eurobet.