È il giorno di Juve-Napoli: azzurri vittoriosi in 5 degli ultimi 8 precedenti

Il ritorno a Torino di Antonio Conte da avversario è solo uno dei temi caldi di Juventus-Napoli. La sfida tra bianconeri e azzurri si gioca sabato alle 18 e mette in palio tre punti subito fondamentali per le ambizioni delle due squadre.

Le statistiche delle due squadre: Napoli da Over 2,5



Tutto o niente. La Juve di inizio stagione è così: 3 gol segnati a Como, Verona e Psv mentre 0 reti contro Roma ed Empoli. In campionato la Vecchia Signora viaggia a suon di clean sheet mentre il Napoli, vittorioso ben 5 volte negli ultimi 8 scontri diretti con la Juve, fa registrare quattro Over 2,5 in altrettante giornate.

A Cagliari la squadra di Conte ha fatto capire quanto possa fare male il suo attacco, in cui Lukaku si è subito ambientato alla grande. Ci sta ipotizzare che la sfida a distanza con Vlahovic, senza dimenticare il confronto tra i folletti Yildiz e Kvaratskhelia, possa generare almeno tre reti totali. I bookmaker GoldBet e Lottomatica fissano a 2.15 la quota per l'esito Over 2,5, mentre su StarYes si scende a 2.13.

Sulla carta è la Juventus a partire favorita, la vittoria dei bianconeri è a 2.25 sulle lavagne di Lottomatica e Goldbet, a 2.21 su StarYes. Occhio però a dare per spacciati i partenopei, che come detto negli ultimi anni vantano una buona tradizione nei confronti della Juve. Tradotto, occhi puntati sul segno 2 che si gioca a 3.35 su Goldbet e Lottomatica, a 3.33 su Elabet.

Un cartellino a Lukaku? Quota interessante

Si può essere protagonisti in positivo, oppure, frustrati da una prestazione che non va per il verso giusto, ricevere un cartellino. Goldbet e Lottomatica hanno pensato anche a questo, bancando a 5.50 una sanzione disciplinare a Romelu Lukaku mentre l'offerta di StarYes sullo stesso mercato si ferma a 4.75.

Sponda Juve un eventuale cartellino a Danilo si gioca a 5 su Goldbet e Lottomatica, a 4.25 su StarYes.