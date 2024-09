Premier League, Manchester City-Arsenal: il pronostico del match

Il programma della 5ª giornata di Premier League mette a confronto Manchester City ed Arsenal . Entrambe le compagini, reduci da uno "0-0" in Champions League, hanno regalato spettacolo nelle prime 4 partite disputate in campionato. I " Citizens " sono a punteggio pieno grazie alle 4 vittorie ottenuto contro Chelsea (2-0), Ipswich (4-1), West Ham (3-1) e Brentford (2-1) mentre i " Gunners " a causa del pareggio con il Brighton (1-1) contano due punti in meno del Manchester City . Da segnalare che l' Arsenal nelle restanti 3 gare disputate ha sempre vinto senza subire gol (2-0 con Wolves ed Aston Villa e 1-0 con il Tottenham ).

"Citizens" favoriti

Di norma Manchester City ed Arsenal sono due squadre che tendono a regalare spettacolo in campo ma nel doppio confronto andato in scena nella precedente stagione hanno sempre fatto registrare l'Under 1,5: vittoria dei "Gunners" a Londra per 1-0 e pareggio per 0-0 a Manchester. L'Under 2,5 al termine del secondo tempo di gioco è proposto su Cplay a 1.75 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.72. Il Multigol 1-3 è un'ipotesi offerta in lavagna a 1.40.

Per quanto riguarda la tipologia di scommessa legata alla scelta tra "1", "X" e "2" partono favoriti i "Citizens" a 1.80 mentre il successo dei "Gunners" è proposto a 4.45.