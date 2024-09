Pronostici Coppa Italia, quote e statistiche di Udinese-Salernitana

Archiviato il campionato è subito tempo di focalizzare tutte le attenzioni sulla Coppa Italia . L' Udinese dopo aver perso per 3-0 all' Olimpico di Roma (3-0) si prepara a sfidare la Salernitana . I friulani arrivano all'appuntamento con i campani dopo aver battuto senza grossi problemi l' Avellino (4-0). Sfida più combattuta per la Salernitana , gli amaranto per approdare ai sedicesimi di finale hanno dovuto segnare ben 3 reti allo Spezia (4-3 dopo i calci di rigore).

Bianconeri favoriti

La Salernitana vista in questa prima parte di stagione (13 reti al passivo tra campionato e coppa) non dovrebbe creare grossi grattacapi alla compagine bianconera. Il segno 1 è proposto su Cplay a 1.42 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.40. L'ipotesi che il match termini in parità moltiplica una qualsiasi puntata per 4.25 mentre il "2" si gioca a 6.75. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" che lega il segno 1 all'Over 1,5.