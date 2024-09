Pronostico Bologna-Atalanta, una combo a quota 1.74

Almeno una rete per tempo? Ecco la migliore quota

L’Atalanta arriva al Dall’Ara reduce dall’inaspettato ko interno contro il Como, quinto Over 2,5 di fila per i bergamaschi. Nell’esordio in Champions, invece, uno 0-0 contro una corazzata chiamata Arsenal.

Il Bologna al quinto tentativo, in quel di Monza, si è sbloccato dopo aver collezionato tre pareggi e una sconfitta nelle precedenti quattro giornate di campionato. Curiosità, come la Dea anche i rossoblù hanno esordito con uno 0-0 (contro lo Shakhtar) nel super girone di Champions.

I numeri dicono che finora il Bologna non è mai andato in vantaggio al riposo (due volte sotto, tre volte in parità). In Serie A l’Atalanta, ancora senza “X” (due vittorie e tre sconfitte), è stata quasi sempre protagonista di partite con almeno una rete per tempo.

Nell’occasione l’esito Over 0,5 1° tempo+Over 0,5 2° tempo si gioca su Cplay a 1.74, a 1.72 su Eurobet e a 1.70 su William Hill.