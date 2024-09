Premier League, Manchester United-Tottenham: quote e pronostico del match

All' Old Trafford va in scena la sfida tra il Manchester United e il Tottenham , due squadre che nelle prime 6 giornate di Premier League hanno collezionato esattamente 7 punti. Entrambe le compagini hanno fatto registrare 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, cambia invece il numero dei gol segnati e subiti: i " Red Devils " vantano 5 reti all'attivo e altrettante al passivo mentre gli " Spurs " ne hanno realizzati 9 subendone sempre 5.

Entrambe e segno? Ecco quanto vale l'esito Goal

La squadra allenata da Erik ten Hag nelle prime due gare interne di campionato ha prima battuto il Fulham per 1-0 e poi ha perso contro il Liverpool per 3-0. Un solo punto conquistato dal Tottenham in trasferta, all'1-1 ottenuto sul campo del Leicester ha fatto seguito la sconfitta per 2-1 subita davanti al pubblico del Newcastle.

Quote molto equilibrate: il segno 1 paga 2.32, la "X" vale 3.80 mentre il "2" al termine del secondo tempo di gioco è proposto mediamente a 2.75.

Il Goal sulla carta non sembra in discussione, entrambe le porte violate al 90' sono offerte su Cplay a 1.38, su Lottomatica a 1.35 e su Betsson a 1.37.