Pronostico Brescia-Cremonese, chi vince? Le quote del derby lombardo

Reduci dall’eliminazione ai sedicesimi di Coppa Italia , Brescia e Cremonese vanno a caccia dei tre punti in campionato per restare nelle zone nobili della classifica .

X primo tempo o X finale: quota interessante

I risultati recenti “dicono” che la Cremonese è in ripresa: 7 punti nelle ultime tre giornate. Il Brescia (tre vittorie e tre sconfitte) ha alle spalle il ko contro il Pisa capolista ma le Rondinelle non hanno affatto sfigurato. Al Rigamonti il Brescia proverà a evitare la quarta sconfitta di fila nel derby con i grigiorossi.

Curiosità, i ragazzi allenati da Stroppa in questo campionato hanno subìto un gol esatto in cinque partite su sei. Tre Under 2,5, poi tre Over 2,5: Brescia altanenante anche in questa statistica. Secondo i bookmaker tornerà di moda l’Under 2,5, offerto a 1.66 da Cplay, a 1.65 da BetFlag e a 1.64 da Zona Gioco.

Quote di poco favorevoli alla Cremonese in un derby che si preannuncia sulla carta equilibrato. Da valutare, allora, la proposta “X primo tempo o X finale”: a 1.70 su Cplay e StarYes, a 1.60 su Elabet.