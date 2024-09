Pronostico Parma-Cagliari: tra ribaltoni e secondi tempi al cardiopalma

Dopo la boccata d’ossigeno in Coppa Italia , l’imperativo del Cagliari è sbloccarsi in campionato . In cinque partite i sardi hanno racimolato due punti segnando un solo un gol, ed è proprio questo il problema che più di ogni altro affligge mister Nicola .

Sardi (per la prima volta) a segno dopo il riposo? Ecco la quota

I rossoblù lunedì sera (ore 20.45) fanno visita al Parma, che in campionato ha sempre segnato e subìto almeno un gol. Sponda emiliana da tre turni a questa parte i ribaltoni sono all’ordine del giorno, a dimostrazione di come ci sia ancora da lavorare per Pecchia (anche) su aspetti come compattezza e concentrazione.

Il Parma ha subìto 9 gol in totale e ben 8 di questi sono arrivati nei secondi tempi. Di contro, il Cagliari è rimasta l’unica squadra in Serie A a non aver ancora segnato dopo l’intervallo. Ai sardi il compito di ritrovare la rete contro una squadra che finora ha sempre giocato a viso aperto.

Sulle lavagne dei bookmaker non a caso va per la maggiore l'esito Goal, proposto a 1.60 da Cplay e Goldbet, a 1.58 da Zona Gioco. L’ipotesi che i sardi vadano a segno nella ripresa fa salire l’offerta (mediamente) a 1.85.