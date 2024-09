Pronostico Inter-Stella Rossa: sfida da combo al Meazza

Emozioni contrastanti per l’Inter in questo avvio di stagione. In Champions la squadra di Simone Inzaghi deve dare seguito al buon pareggio ottenuto all’esordio sul campo del Manchester City. Al Meazza arriva la Stella Rossa, sconfitta 2-1 a Belgrado dal Benfica. Sempre in Champions, nei playoff, era arrivata l’altra sconfitta dei serbi in partite ufficiali: altro 2-1, in casa del Bodo Glimt.