Lipsia-Juve, sfida tra difese top. Bologna per l'impresa ad Anfield, e l'Atalanta...

Lipsia-Juve, chi vince? Sfida del gol tra Openda e Vlahovic

Occhio però, i tedeschi in Bundesliga hanno incassato solo 2 gol. Dei top campionati europei solo la Juve ha fatto meglio: zero gol al passivo nelle prime sei giornate di Serie A (record nell’era dei tre punti a vittoria). La solidità difensiva sarà un’arma importante da utilizzare alla Red Bull Arena, per cogliere un successo sempre sfuggito alla Juve nelle ultime 5 trasferte di Champions (un pareggio e 4 ko). Anche questo probabilmente incide nelle previsioni relative a chi si aggiudicherà il match. Secondo gli esperti SisalTipster la vittoria dei tedeschi è al 40%, si scende al 31% per il blitz juventino e al 29% per il pareggio. Muro contro muro, vero, ma chissà che in controtendenza non possa scapparci almeno una rete per parte: ipotesi al 54% contro il 46% previsto per una o entrambe le porte inviolate. Del resto alle due squadre non mancano le bocche da fuoco. Sponda Juventus il più accreditato è Dusan Vlahovic, in gol al 33%. Il serbo vuole mettersi in proprio dopo l’assist per il gol di Nico Gonzalez contro il Psv. Nell’ultima di campionato, contro l’Augsburg, è andato a segno l’intero tridente di Marco Rose. In vetrina Sesko, per lui doppietta nel primo quarto d’ora, poi via all’Oktoberfest con Openda e Xavi Simons. Il talentuoso attaccante della nazionale belga (24 gol lo scorso anno in Bundesliga) in gol contro i bianconeri è al 36%.

L'Atalanta cerca i tre punti contro lo Shakhtar

Undici dicembre 2019: Shakhtar-Atalanta 0-3 nella fase a gironi di Champions League. C’era Gasperini sulla panchina della Dea, motivatissimo come lo sarà stasera per spingere i suoi al successo contro gli ucraini.

Lo Shakhtar nell’occasione ha dovuto traslocare a Gelsenkirchen che non è esattamente come giocare a casa sua. Per i nerazzurri si presenta quindi su un piatto d’argento la possibilità di tornare a festeggiare una vittoria sfuggita nelle ultime quattro trasferte di Champions. Un blitz sulla carta probabile e, secondo SisalTipster, proposto al 55%. Decisamente più indietro la vittoria dello Shakhtar, al 20%, con il pareggio che si attesta sul 25%. La Dea al debutto ha messo paura all’Arsenal ma non ha segnato gol (sbagliando un penalty con Retegui). I nerazzurri proveranno a rifarsi con gli interessi alla Veltins Arena e l’eventualità di vederli esultare almeno due volte è concreta: al 55%. Si scende al 37% per lo Shakhtar a segno nei primi 45’. Sudakov vorrà farsi perdonare l’errore dal dischetto contro il Bologna: gol o assist al 23% per il gioiello ucraino. L’imprevedibilità di Lookman, in gol al 33%, può rappresentare una seria minaccia per la non irreprensibile retroguardia dello Shakhtar.

Skorupski, che notte contro Salah e compagni

Il Bologna si aggrappa alla storia per scrivere... una pagina di storia da tramandare ai posteri. Il Liverpool, euro-rivale dei rossoblù di Vincenzo Italiano nella seconda giornata di Champions, ha perso tre delle ultime cinque partite casalinghe contro squadre di Serie A. L’ultima a firmare l’impresa ad Anfield è stata l’Atalanta, che su questo palcoscenico ha calato il tris. Il Bologna al debutto ha pareggiato 0-0 al Dall’Ara contro lo Shakhtar, uno dei cinque segni X collezionati dai felsinei nelle prime sette partite ufficiali in stagione.

Un punto a Liverpool sarebbe oro colato. SisalTipster valuta al 13% la divisione della posta mentre, inevitabilmente, il grosso della fetta va al successo inglese, proposto all’80%. In Premier League il Liverpool (neo capolista) non ha ancora mai chiuso un match con quattro o più reti totali. In Coppa di Lega inglese e Champions (contro il Milan) invece sì. Una sfida con almeno 4 segnature è data al 44% contro il 56% previsto per una soglia inferiore alle 4 marcature complessive.

Serata difficile per il portiere del Bologna Skorupski. Eppure il polacco è on fire: rigore parato a Sudakov contro lo Shakhtar, mezzo miracolo su Lookman contro l’Atalanta sabato sera. A proposito di rigore, è al 33% l’ipotesi che ce ne possa essere almeno uno ad Anfield. Si sale al 40% per un gol dalla panchina.

L’ex romanista Mohamed Salah ha timbrato il cartellino nelle ultime due partite giocate e l’eventualità che possa ripetersi stasera è data ad un consistente 50%. Chiaramente il pericolo principale per un Bologna che si affida ai guizzi di Santiago Castro, l’uomo dei gol (tre di fila in campionato) belli e pesanti.

Una rete del ventenne argentino contro i Reds di Slot è piazzata al 18%.

Un Bayern “da record” sfida i ragazzi terribili di Unai Emery

L’Aston Villa, semifinalista in Conference League lo scorso anno, ospita i sei volte campioni d’Europa del Bayern. Il loro battesimo europeo è stato da applausi: comodo 3-0 degli inglesi allo Young Boys, addirittura 9-2 per i tedeschi contro la Dinamo Zagabria: mai nessuno aveva segnato così tanto in un singolo match

di Champions. Con questi presupposti è lecito aspettarsi un’altra pioggia di gol al Villa Park di Birmingham.

Per SisalTipster, un match con entrambe a segno e almeno tre gol totali viaggia al 54%. Sulla carta è il Bayern a partire in pole position, sia per la vittoria finale (54%) che per segnare il primo gol dell’incontro (58%). Da seguire la sfida “Made in England” tra i due bomber, Kane e Watkins. Il centravanti dei bavaresi che figura sul tabellino marcatori è al 48% mentre il “collega” Watkins a segno è un’ipotesi al 30%. Gol o assist di Musiala? Al 40%.

Con Bruno Lage le Aquile volano, Simeone al Da Luz da imbattuto

Buona la prima in Champions per Benfica e Atletico Madrid. Con più sofferenza per gli spagnoli, che solo sui titoli di coda hanno trovato il gol risolutore contro il Lipsia. Sempre per 2-1, i portoghesi hanno espugnato il campo della Stella Rossa. La “cura” Bruno Lage funziona: 4 vittorie su 4 dal ritorno del tecnico di Setùbal alla guida delle Aquile. Di contro c’è un Atletico ancora imbattuto in competizioni ufficiali da inizio stagione (5 vittorie e 4 pareggi). Simeone “sopravvive” sempre, in un modo o nell’altro. I gol nei minuti finali di gara (vedi il derby pareggiato col Real) sono diventati una costante mentre, nelle ultime 7 partite, solo 2 volte i Colchoneros sono andati a segno nei primi tempi. Il trend verrà interrotto? Per SisalTipster l’Atletico a segno prima del riposo è al 47%. Il match si preannuncia equilibrato, con la vittoria ospite offerta al 38% e quella del Benfica al 33%. Le due squadre non tireranno indietro la gamba, all’ipotesi che entrambe possano ricevere almeno due cartellini viene infatti accordato un 53% di preferenza. Dopo il sigillo al debutto con l’Atletico (19 agosto) Sorloth, in gol al 30%, non è più andato a segno. In formissima invece Akturkoglu, marcatore al 18%.