Conference League: quote e pronostico di Fiorentina-Tns

Fiorentina pronta ad iniziare la sua terza avventura in Conference League . Il programma della prima giornata mette a confronto la squadra allenata da Raffaele Palladino ed il Tns . La " Viola " davanti al proprio pubblico non perde dal lontano 30 marzo 2024 quando il Milan riuscì ad imporsi per 2-1 con le reti realizzate da Loftus-Cheek e Leao . La Fiorentina poi nelle successive 11 gare ufficiali disputate al " Franchi " ha fatto registrare 5 vittorie e 6 pareggi.

Fiorentina con i favori del pronostico

Sulla carta non sembra esserci partita, il segno 1 al novantesimo è in lavagna a circa 1.07 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 8.10. Per alzare leggermente il coefficiente di difficoltà si può provare l'1 primo tempo, opzione di scommessa proposta su Cplay a 1.34, su Sisal a 1.32 e su Bet365 a 1.36.

Interessante la quota associata all'esito "Squadra 1 vince entrambi i tempi di gioco". Lo scenario che vede la Fiorentina aggiudicarsi sia il primo che il secondo tempo è offerto a 1.70.