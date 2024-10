Roma, serve il "2" con l'Elfsborg. Lazio a caccia del "tris" col Nizza, Fiorentina ok

Prima trasferta europea da allenatore per Ivan Juric , che dopo l’1-1 casalingo contro l’ Athletic Bilbao va a caccia dei tre punti in casa dell’ Elfsborg . Gli svedesi sono attualmente quinti nel campionato svedese, a -15 dalla vetta, e pur non demeritando contro l’AZ Alkmaar (al debutto nel girone unico di Europa League) hanno perso 3-2. Insomma, un impegno sulla carta abbordabile per i giallorossi che tuttavia hanno vinto solo 2 delle ultime 11 trasferte in Europa League: contro Milan e Sheriff Tiraspol.

Carica Pisilli, è l'ora di Shomurodov?

Per SisalTipster l’affermazione dei giallorossi alla Boras Arena si attesta sul 52%, con la vittoria degli svedesi al 23% e il pareggio (collezionato dalla Roma nelle 3 trasferte ufficiali ufficiali fin qui disputate) al 25%. Vedere la Roma versione trasferta segnare due o più reti, ipotesi al 52%, sarebbe un inedito stagionale. La squadra ospite vincente a zero è al 27%, qui invece c’è già un precedente (in campionato) con il 3-0 all’Udinese al debutto di Juric sulla panchina giallorossa. In una Roma in cerca di identità e certezze, la verve di Niccolò Pisilli può fare tanto. É lui l’uomo (o meglio, il ragazzo) del momento e se ne è accorto anche Spalletti, che lo ha annunciato tra i pre-convocati Azzurri per la Nations League. Il talento giallorosso che si fa notare con “gol o cartellino” (due gialli nelle ultime quattro partite) è al 40%. Contro il Venezia un passo indietro per Artem Dovbyk rispetto alle precedenti esibizioni, l’ucraino potrebbe tirare un po’ il fiato e allora occhio al suo “sostituto naturale”, Eldor Shomurodov. L’uzbeko che va a segno in qualsiasi momento del match è un’ipotesi proposta al 28%.

Biancocelesti imbattuti in casa dall'11 marzo

La sfida casalinga contro il Nizza arriva forse nel miglior momento possibile per la Lazio. L’undici capitolino, imbattuto in casa dall’11 marzo (7 vittorie e 2 pareggi nel periodo), ha due vittorie di fila alle spalle: 3-0 alla Dinamo Kiev, 3-2 al Torino. Un’onda da cavalcare contro un Nizza rimasto a secco di gol nelle ultime due trasferte di campionato. Sette anni fa, nella fase a gironi di Europa League, la Lazio vinse 1-0 contro un Nizza in cui militavano Sneijder, Plea e Balotelli. Un’altra vittoria biancoceleste secondo gli esperti SisalTipster è fissata al 52%, per il Nizza solo un 21% di possibilità di sbancare l’Olimpico. A decidere la sfida del 2 novembre 2017 fu un’autorete al 92’ del difensore Le Marchand. Ci sarà un autogol anche stasera all’Olimpico? Un’eventualità all’11%. Da vedere se la Lazio regalerà l’ottavo match di fila con almeno tre gol totali, scenario dato al 46%, oppure se verranno messe a referto non più di due reti (54%). Da valutare anche la possibile vittoria biancoceleste con un gol di scarto, al 24%. Interessante la sfida a distanza Dia-Boga: Senegal contro Costa d’Avorio. L’attaccante biancoceleste che timbra il cartellino per la sesta volta in stagione è un’opzione proposta al 30%. Per l’esterno d’attacco dei francesi l’opzione gol o assist è piazzata al 26%.

Impegno abbordabile per la Fiorentina

Il battesimo europeo stagionale della Fiorentina è condensato in tre sole lettere: TNS. Per l’undici allenato da Craig Harrison essere approdato in Conference League è già una vittoria: nessun club gallese, infatti, era mai arrivato alla fase a gironi (qui girone unico) di una competizione europea. Una qualificazione per la terza competizione continentale arrivata dopo aver fallito quella per la Champions League (ko nei preliminari contro il Ferencvaros) e anche quella per l’Europa League (decisiva un’autorete nel doppio confronto con i moldavi del Petrocub). Il TNS debutterà contro la squadra due volte finalista perdente del torneo, stavolta guidata da Raffaele Palladino, che solo ai calci di rigore ha staccato il pass contro la Puskas Academia.

Sono ben sei i pareggi al 90’ (due dei quali proprio contro i magiari) collezionati dai viola, in cerca di una scintilla per far svoltare la loro stagione. Gli esperti SisalTipster valutano al 91% un successo dei toscani a spese dell’outsider gallese, vincente al 3%. Resta un 6% di possibilità per l’ennesimo pareggio centrato dalla Fiorentina. Per chi immagina una squadra viola in totale controllo del match, l’opzione “Fiorentina vince entrambi i tempi” gode di un consistente 58% di possibilità di verificarsi. Riccardo Sottil è stato l’autore del primo gol dei toscani in questa stagione e l’ipotesi che contro il The New Saints possa gonfiare la rete è al 36%. Troppo timido invece finora Andrea Colpani, uno dei fiori all’occhiello della campagna acquisti estiva dei gigliati. Il fantasista ha bisogno di rompere il ghiaccio, una sfida del genere sembra fatta ad hoc per l’ex Monza. Un gol di Colpani contro il TNS è dato al 45%.

Il Man Utd nella tana del Porto: Ten Hag non può più sbagliare

Porto-Man United va ben oltre i tre punti per ten Hag, il tecnico dei Red Devils. L’olandese si gioca la panchina dopo la figuraccia contro il Tottenham (0-3) di domenica. La sfida del “do Dragao” mette di fronte due deluse della prima giornata di Europa League. Il Porto è caduto a sorpresa sul campo del Bodo Glimt (2-3), lo United si è fatto bloccare sull’1-1 dal Twente all’Old Trafford. Partita ad alto rischio per gli inglesi, tanto che un successo del Porto è al 35% secondo SisalTipster, lo United è al 37% mentre per il pareggio si scende al 28%. Il bisogno di punti delle due squadre fa pensare ad un match con entrambe a segno: al 57%. In casa il Porto ha vinto le ultime tre gare europee, l’ultima delle quali contro l’Arsenal. Una partenza a razzo dei lusitani, condita da un loro vantaggio a metà gara, è al 28%. La tensione non mancherà, un cartellino rosso è al 20%. In chiave marcatori occhi puntati su Omorodion, al 26%, e Zirkzee al 33%.

Besiktas-Eintracht, Immobile contro Ekitike

Tra le gare di Europa League in programma oggi, Besiktas-Eintracht è una di quelle che promette spettacolo. Contro l’Ajax i turchi hanno perso partita (0-4) e imbattibilità stagionale, iniziando male la loro avventura europea. In casa invece la squadra allenata da van Bronckhorst va che è una meraviglia: 4 vittorie su 4 con media di 3,2 gol segnati a partita. Il tecnico tuttavia deve correggere il tiro in Europa: lo scorso anno, in Conference League, il Besiktas ha perso le tre partite interne giocate nella fase a gironi. Ad Istanbul non atterra una formazione che ama giocare a scacchi con gli avversari: 3-3 col Plzen nella prima di Europa League, vittoria per 4-2 con la matricola Kiel in Bundesliga. Entrambe a segno e almeno tre gol in partita è uno scenario visto al 51% dagli esperti SisalTipster, con i tedeschi accreditati per la vittoria al 38% a fronte del 35% previsto per il Besiktas. Chi sblocca? Anche qui il divario è minimo: Eintracht al 47%, Besiktas a ruota al 46%. Aperta la sfida del gol tra l’esperienza e la gioventù: Immobile contro Ekitike. L’ex capitano della Lazio viaggia alla media di un gol a partita in campionato: un suo gol è al 33%. Stessa percentuale per il francese, già a segno contro il Plzen.