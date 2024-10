Pronostico Sampdoria-Juve Stabia, Sottil cerca la terza vittoria consecutiva

Tra la Sampdoria e il progetto di conquistare la terza vittoria di fila in campionato c'è di mezzo la Juve Stabia . Le "Vespe" di Pagliuca hanno punto il Pisa capolista la scorsa settimana, infliggendo la prima sconfitta a Pippo Inzaghi . Un avversario dunque tosto per la Samp , in un match che va in scena venerdì sera alle 20.30 a porte chiuse .

Samp, un esito non si è ancora visto

Va detto che la Juve Stabia non segna da tre trasferte (due pareggi e un ko, col Modena) mentre nelle tre partite casalinghe della Sampdoria è stato protagonista l'Under 1,5: massimo una rete in partita.

Secondo i bookmaker a Marassi si vedranno al massimo due gol: l'Under 2,5 vale 1.68 per Cplay e Lottomatica, 1.66 per Zona Gioco. Samp favorita secondo tutti gli operatori, con quote che oscillano tra 1.75 e 1.80. Per il 2 dei campani invece l'offerta arriva fino a 5.

La Sampdoria in Serie B non ha ancora fatto registrare la somma gol 2. Optando per l'esito Multigol 2-3 (due o tre gol in partita) la quota è di 1.98 su Cplay e StarYes, 1.97 invece per Eurobet.