Pronostico Lazio-Empoli: quote e statistiche del match

Il programma della 7ª giornata di Serie A mette a confronto la Lazio e l' Empoli . La squadra allenata da Marco Baroni si prepara a chiudere in bellezza una settimana iniziata con il 3-2 ottenuto in trasferta contro il Torino e proseguita con il successo europeo fatto registrare all' Olimpico contro il Nizza (4-1).

I biancocelesti dovranno però fare attenzione a non sottovalutare la compagine toscana, l'undici di Roberto D'Aversa non ha ancora mai perso in campionato. Nel dettaglio l'Empoli vanta 10 punti in classifica frutto delle 2 vittorie e 4 pareggi centrati dall'inizio del torneo.

Quote ok per l'undici biancoceleste

La Lazio nelle prime 4 gare interne ufficiali della stagione ha messo a segno la bellezza di 11 reti. Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è proposto mediamente a 1.58 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.27. I biancocelesti hanno tutte le carte in regola per segnare da 2 a 4 gol: il Multigol Casa 2-4 è offerto su Cplay a 1.66 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.63. La "combo" 1+Over 1,5 regala una quota pari a 1.87.