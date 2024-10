Serie A, pronostico Monza-Roma: le statistiche del match

La Roma di Ivan Juric non può permettersi passi falsi all' U-Power Stadium di Monza . La compagine giallorossa dopo aver perso in settimana sul campo dell' Elfsborg ( Europa League ) va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. Lorenzo Pellegrini e compagni nelle ultime due giornate del torneo hanno prima battuto l' Udinese per 3-0 e poi sono riusciti a superare il Venezia con le reti messe a segno da Bryan Cristante e Niccolò Pisilli (2-1).

Il Monza di Alessandro Nesta occupa il gradino più basso della classifica di Serie A, i brianzoli in questo avvio di stagione hanno fatto registrare 3 pareggi e 3 sconfitte (4 gol all'attivo e 8 al passivo).

Giallorossi favoriti

Le quote di questo incontro sorridono al club giallorosso: il segno 2 al termine del secondo tempo di gioco è proposto su Cplay a 1.96 mentre su Sisal e Lottomatica paga rispettivamente 1.90 e 1.95. In alternativa al "2" si può provare la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Over 1,5, un esito di scommessa offerto mediamente a 1.68. Partenza lampo per la Roma? L'Over 0,5 Ospite primo tempo vale circa 1.90.