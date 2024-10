Pronostici Nations League, quote e statistiche di Croazia-Scozia

Strada in salita per la Scozia nel gruppo 1 di Nations League. La Tartan Army è ancora al palo dopo i ko con Polonia e Portogallo (5 gol subìti, 3 realizzati). Continua dunque il digiuno di vittorie che, in partite ufficiali, dura da oltre un anno: 3-0 a Cipro nelle qualificazioni per gli ultimi Europei. Da lì in poi, un solo successo (in amichevole contro Gibilterra) nelle successive 14 partite, anche senza posta in palio. Troppo poco per meritare fiducia contro una Croazia che a settembre ha ritrovato il sorriso piegando di misura la Polonia (1-0).