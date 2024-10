Brasileirao, il pronostico di Fortaleza-Atletico Mineiro

Il campionato brasiliano si appresta a mandare in scena la 30ª giornata. Il Botafogo è primo con 60 punti, a più 3 sul Palmeiras e a più 5 sul Fortaleza . Sarà proprio la terza della classe a inaugurare il programma, gli uomini di Juan Pablo Vojvoda ricevono l' Atletico Mineiro di Hulk , nono in classifica con 40 punti.

Fortaleza, un dato è sorprendente

C'è un dato che fa ben sperare i tifosi del Fortaleza ed è relativo al miglior score casalingo del Brasileirao: 15 vittorie e 3 pareggi al "Castelao", con 25 gol realizzati e 7 subìti in 15 partite. Uno score davvero eccezionale. La forte motivazione di poter mettere pressione al Botafogo, poi, può fare il resto contro un Atletico Mineiro che viene da due ko esterni contro Palmeiras (1-2) e Bahia (0-3).

Secondo i bookmaker parte favorito il Fortaleza, una cui vittoria vale 1.85 per Cplay, 1.84 per Zona Gioco e 1.80 per Snai.

Vale la pena mettere in risalto come l'Atletico Mineiro abbia alle spalle 6 Over 2,5 di fila in campionato. Per i bookie, tuttavia, tornerà di moda l'Under 2,5: a 1.57 per Cplay e Betsson, mentre l'Over 2,5 vale 2.20 per Goldbet, Lottomatica e Sisal.